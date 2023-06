Wetter Viele Menschen in NRW zieht es am Sommertag nach draußen

Am Samstag wurde nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen in vielen Teilen des Landes und besonders entlang des Rheins die 30-Grad-Marke geknackt. Die höchste Temperatur sei am Nachmittag mit 31,4 Grad im Kölner Raum gemessen worden, sagte ein Meteorologe. Schauer traten demnach lediglich vereinzelt auf - etwa in Neuss und Mönchengladbach. Ansonsten gebe es nur ein paar Quellwolken. Etwas kühler mit 26 bis 28 Grad sei es in der Eifel und im Münsterland, so der Experte.