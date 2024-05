Verkehr Viele Staus auf NRW-Autobahnen kurz vor dem Feiertag

Der Start in das lange Wochenende hat unmittelbar vor dem Feier- und Brückentag Christi Himmelfahrt für viele Autofahrer in Nordrhein-Westfalen mit einer Stau-Geduldsprobe begonnen. Am Mittwochnachmittag staute sich der Autobahn-Verkehr im bevölkerungsreichsten Bundesland laut ADAC zeitweise auf mehr als 400 Kilometern.