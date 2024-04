Wohnen Viele Studierende zum Semesterstart in NRW noch ohne Zimmer

Kurz nach Beginn des Sommersemesters sind in NRW noch Tausende Studierende auf der Suche nach einer Wohnung. In Aachen stehen laut Studierendenwerk 6875 Bewerber auf der Liste für ein Zimmer in einem Studierendenwohnheim. „Der Grund für die hohen Bewerberzahlen könnte in den gestiegenen Mietpreisen auf dem privaten Wohnungsmarkt liegen, sodass sich gerade auch viele ältere Semester einen Wechsel in ein Studierendenwohnheim wünschen“, sagte eine Sprecherin auf dpa-Anfrage.