Konzert in Gelsenkirchen Viele Taylor-Swift-Fans stehen schon für beste Plätze an

Die ersten gaben an, bereits um vier Uhr am frühen Morgen vor dem noch verschlossenen Tor gewartet zu haben - in der Hoffnung, ihrem Idol in der ersten Reihe möglichst nah zu kommen. Auch rund um das Stadion, in dem Popsängerin Taylor Swift am Abend eines von drei Konzerten geben wird, sind am Morgen bereits zahlreiche Fans unterwegs, um die besten Plätze in den Warteschlangen zu ergattern. Einige hatten in der Nähe gezeltet, andere hatten Campingstühle dabei.