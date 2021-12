Vier junge Männer im Anhänger eines Kühllasters gefunden

Auf der Ladefläche eines Kühllasters sitzen vier Männer. Foto: Bundespolizei Kleve/dpa

Straelen Die Polizei hat drei Jugendliche und einen 19-Jährigen im Anhänger eines Kühllasters gefunden. Der Fahrer des Lastwagens war am frühen Sonntagmorgen auf einem Parkplatz in der Nähe der Autobahn 40 im Kreis Kleve durch Klopfgeräusche auf die jungen Männer aufmerksam geworden und hatte die Polizei gerufen, wie diese am Montag mitteilte.



Die vier Afghanen waren laut Polizei unverletzt - trotz Minusgraden in dem Kühltransporter.

Nach eigenen Angaben seien die Männer im Alter von 13, 16, 17 und 19 Jahren in Calais in Frankreich in den Lastwagen gestiegen, teilte die Polizei weiter mit. Die hintere Tür sei aufgebrochen gewesen. Auf der Fahrt nach Deutschland habe einer der Männer drei Notrufe bei der belgischen Polizei abgesetzt.

Die drei Jugendlichen seien in die Obhut des Jugendamtes übergeben worden, teilte die Polizei mit. Der 19-Jährige sei bereits in Bulgarien, Österreich und Rumänien registriert worden. Er soll laut Polizei am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

