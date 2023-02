Unfälle : Vierjähriger tödlich von Bus erfasst: Zeugen unter Schock

Ein Streifenwagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Düsseldorf Ein vier Jahre alter Junge ist in Düsseldorf von einem Bus angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Zu dem Unglück kam es nach Angaben der Polizei am Sonntagmittag. Bisherigen Ermittlungen zufolge sei der Junge in Richtung einer Bushaltestelle gelaufen.



An der Bordsteinkante sei er dann aber gestürzt und auf die Fahrbahn gefallen. Dort habe ihn ein einfahrender Bus erfasst, den ein 61-Jähriger steuerte.

Zeugen kümmerten sich nach Angaben der Polizei noch bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den schwer verletzten Jungen. Kurze Zeit später starb das Kind aber trotz aller Bemühungen der Ärzte in einer Klinik.

Zahlreiche Zeugen, Fahrgäste im Bus und Angehörige erlitten nach Polizeiangaben Schocks und mussten betreut werden. Die Polizei sicherte Spuren. Die Ermittlungen dauerten zunächst noch an.

© dpa-infocom, dpa:230226-99-749185/2

(dpa)