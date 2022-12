Feiertage : Viertes Adventswochenende: Handel hofft auf gute Geschäfte

Passanten gehen durch eine Einkaufspassage. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Düsseldorf Der Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen hofft am vierten Adventswochenende auf bessere Geschäfte als an den vorangegangenen Wochenenden. „Das vierte Adventswochenende ist in der Regel das stärkste.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Deshalb sind die Erwartungen der Händler entsprechend hoch“, sagte die Sprecherin des Handelsverbandes NRW, Carina Peretzke, der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings hätten die Verbraucherinnen und Verbraucher auch in der kommenden Woche noch viel Zeit, die passenden Geschenke zu finden, so dass der Druck zuzuschlagen, vielleicht nicht so hoch sei wie in anderen Jahren.

Nach den ersten drei Adventswochenenden hatte der Handel in NRW eine gemischte Bilanz gezogen. Zwar seien viele Menschen in den Innenstädten unterwegs. Doch sei eine gewisse Kaufzurückhaltung spürbar. „Bei den Umsätzen ist noch deutlich Luft nach oben. Gerade im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie gibt es da noch einiges an Nachholbedarf“, sagte Peretzke.

© dpa-infocom, dpa:221217-99-933030/2

(dpa)