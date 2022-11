Bundesliga : Virkus über Sommer-Verlängerung: „Würden uns freuen“

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hofft noch in diesem Jahr auf eine Vertragsverlängerung von Torhüter Yann Sommer. Laut Sportchef Roland Virkus ist eine Verlängerung mit dem international begehrten 33 Jahre alten Schweizer Fußball-Nationalspieler aktuell deutlich wahrscheinlicher als mit Ramy Bensebaini oder Marcus Thuram, deren Verträge ebenfalls im kommenden Sommer auslaufen.

Medienberichte, wonach Sommer unmittelbar vor einer Unterschrift stünde, wies Virkus indes zurück. „Wir würden uns freuen, wenn wir vor der WM noch etwas verkünden könnten. Dass das kurz bevorsteht, kann ich so aber nicht sagen“, meinte Virkus vor dem Bundesliga-Spiel am Freitagabend gegen den VfB Stuttgart (20.30 Uhr/DAZN). Gegen die Schwaben muss die Borussia noch auf den am Sprunggelenk verletzten Stammkeeper verzichten.