Verkehr Volle Straßen in NRW zum Schulstart

Bereits am Dienstag waren die Straßen in NRW laut ADAC im Vergleich mit den Sommerferienwochen wieder spürbar voller gewesen, vor allem morgens und nachmittags gab es mehr Staus. Die Zahl der Staus habe zm 18 Prozent höher gelegen als an einem Dienstag in den Sommerferien, bei der Länge war es sogar ein Plus von 38 Prozent. Die Zahlen hätten sich laut ADAC wieder angeglichen an die Werte vor den Sommerferien.