Bundesliga Vor Derby: Mehr als 200 Festnahmen und verletzte Polizisten

Bei einem Aufeinandertreffen von rivalisierenden Fans am Vorabend des Bundesliga-Derbys Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln hat die Polizei am Freitagabend mehr als 200 Personen festgenommen. Bei dem Einsatz am Borussia-Park sind laut Polizei zwei Beamte und eine Beamtin verletzt worden. 131 Kölner und 74 Mönchengladbacher „Problemfans“ sind den Angaben vom Samstagmorgen zufolge in Gewahrsam genommen worden. Insgesamt waren demnach Polizeikräfte in dreistelliger Zahl im Einsatz.