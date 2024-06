Prozessbeginn Vor Gericht: 37 Millionen Euro Steuern hinterzogen?

Am 14. Juni 2023 machten die Fahnder dem Treiben ein Ende. Bei Razzien in sieben Ländern, darunter in Deutschland, Italien, Spanien und Ungarn, wurden zahlreiche Autos und Immobilien beschlagnahmt. Mehr als 2000 Einsatzkräfte von Zoll und Polizei waren laut Hauptzollamt Essen im Einsatz. Wie die Staatsanwälte bestätigten, laufen noch weitere Verfahren gegen insgesamt mehr als 60 Beschuldigte. Für den Prozess sind bisher bis Ende August zehn Verhandlungstage angesetzt.