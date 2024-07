Taylor Swift Vor Swift-Konzert: lange Staus und volle Straßenbahnen

Wer noch könne, soll Alternativen nutzen. Von der A2 in Richtung Oberhausen könne man über die A43 Richtung Münster und von dort weiter über die A52 bis zur Abfahrt Gelsenkirchen-Buer ausweichen, so der Tipp der Polizei auf der Plattform X. Autofahrer in Richtung Hannover sollen in Gladbeck abfahren und der B224 in Richtung Gelsenkirchen nutzen.