Verkehr Vorerst keine neuen ÖPNV-Streiks in NRW

An einem Aufruf zur Arbeitsniederlegung in ausgewählten Orten hielt die Gewerkschaft am Dienstag fest. Davon betroffen waren die Betriebshöfe in Geilenkirchen (Westverkehr), im Rhein-Erft-Kreis (REVG), Mönchengladbach und Viersen (NEW Mobil), Gelsenkirchen (Bogestra), Essen (Ruhrbahn), Lüdenscheid und Plettenberg (MVG), Bielefeld (Mobiel) und Gütersloh (Stadtbus Gütersloh). Auf Bus- und Straßenbahnlinien sei mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen, teilte die Gewerkschaft mit.