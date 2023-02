Großeinsatz : Vorfall in Kaserne in Höxter: Mann an Polizei übergeben

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Höxter Ein Eindringling auf das Kasernengelände der Bundeswehr in Höxter hat am Dienstag für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge sperrten das Gebiet an der General-Weber-Kaserne an der Bundesstraße 239 am Nachmittag ab, wie ein Polizeisprecher sagte.



Dabei bildeten sich zahlreiche Rückstaus vor der Stadt an der Landesgrenze zu Niedersachsen.

Nach Auskunft eines Bundeswehrsprechers war ein Mann mit seinem Auto auf das Gelände gefahren, hatte einen Soldaten auf den Boden geworfen und bedroht. Der Mann sei der Polizei übergeben worden, die die Ermittlungen übernommen habe. Verletzt wurde dabei niemand, wie der Sprecher sagte. Die Hintergründe des Angriffs seien derzeit noch völlig offen.

Zuvor hatte die „Neue Westfälische“ online über den Polizeieinsatz berichtet.

