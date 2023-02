Bundesliga : Vorstand Knäbel: Schalke auch für 2. Liga „gewappnet“

Gelsenkirchen Der verschuldete Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 plant derzeit für die 1. und die 2. Liga. „Wir sind gewappnet für den Fall“, sagte Sportvorstand Peter Knäbel angesichts des drohenden Abstiegs beim Pay-TV-Sender Sky.

Der Sportvorstand der Gelsenkirchener bekräftigte erneut, dass Thomas Reis das Team in jedem Fall in der kommenden Saison trainieren werde. Auch in der 2. Liga „bleibt Thomas Reis unser Trainer“, sagte Knäbel. Nach zuletzt vier torlosen Unentschieden und dem 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart liegt Schalke weiter auf dem letzten Tabellenplatz, auf dem der Aufsteiger seit dem elften Spieltag ununterbrochen steht.