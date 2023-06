Experten mahnen In NRW steigt die Waldbrandgefahr

In den vergangenen Jahren hatten Waldbrände in NRW zugenommen. Fast immer war leichtsinniges oder unachtsames Verhalten laut Ministerium die Ursache. 2022 hatten 203 Waldbrände eine Schadfläche von 74 Hektar hinterlassen. Zur Waldbrandvorsorge verschärfte das Land die Bußgeldempfehlungen im Verwarnungs- und Bußgeldkatalog Umwelt deutlich. So werde den örtlichen Behörden für das Feuermachen im Wald ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro empfohlen und für das Rauchen im Wald von März bis Oktober ein Bußgeld von 150 Euro. Auch einige Städte wie das rheinische Solingen wiesen darauf hin, dass das Grillen an öffentlichen Grillplätzen verboten sei.