Einschränkungen ab Donnerstagabend Diese Züge in Bonn und der Region fahren trotz Streik

Wegen des eintägigen Warnstreiks der Lokführergesellschaft GDL müssen sich Fahrgäste der Deutschen Bahn (DB) auch in Bonn und der Region ab diesen Donnerstagabend auf viele Ausfälle gefasst machen. Ab 22 Uhr am Donnerstagabend bis zur selben Zeit am Freitag werden bundesweit Tausende Züge ausfallen.