Bahn Warnstreik - viele Ausfälle auch im NRW-Regionalverkehr

An den Bahnhöfen erlebe man eine relativ ruhige Situation, sagte der Bahnsprecher. Die meisten Fahrgäste hätten sich darauf eingestellt. Am Kölner Hauptbahnhof blieb es am frühen Donnerstagmorgen entsprechend ruhig. An der DB-Information standen nach Beobachtungen eines dpa-Fotografen keine Menschen. Von dem Warnstreik überrascht worden sei dort augenscheinlich niemand, sagte er.