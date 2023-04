Tarife Warnstreiks an fünf Ikea-Standorten in NRW gehen weiter

Beim Möbelriesen Ikea gehen am Samstag Warnstreiks an fünf Standorten in Nordrhein-Westfalen weiter. Mit den Arbeitsausständen in Köln, Dortmund, Essen und Duisburg will die Gewerkschaft Verdi den Druck auf die Firma erhöhen, um einen Tarifvertrag über die künftige Beschäftigung im Digitalisierungszeitalter abzuschließen. „Wir wollen, dass der Arbeitgeber endlich an den Verhandlungstisch kommt“, sagte Gewerkschaftssektretärin Daniela Arndt. Die Firma ist hingegen nur für eine Gesamtbetriebsvereinbarung. Das reicht Verdi aber nicht, um die Position der Arbeitnehmer zu verbessern und um Sorgen zu nehmen.