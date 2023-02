Tarifkonflikt : Warnstreiks bei Bus- und Bahnverkehr in NRW

Eine leere Anzeigetafel mit einem Hinweis auf den Warnstreik im Personennahverkehr. Foto: Sascha Thelen/dpa

Düsseldorf Wer in Nordrhein-Westfalen am Dienstag Busse und Bahnen nutzen will, muss sich in einigen Städten wegen eines Warnstreiks auf erhebliche Verzögerungen und Ausfälle einstellen. Unter anderem in Essen standen am Morgen ab 3 Uhr bei Bus und Bahn die Räder still, nachdem die Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen hatte, wie ein Verdi-Sprecher mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch in anderen Städten soll am Dienstag die Arbeit ruhen.

In Duisburg legten am Dienstagmorgen den Angaben zufolge Verwaltungsmitarbeiter der Verkehrsgesellschaft die Arbeit nieder, Busse und Bahnen seien voraussichtlich nicht betroffen. In Köln fuhren laut den Verkehrsbetrieben seit 3 Uhr keine Stadtbahnen und Busse. In Wuppertal bleiben nach Angaben der Stadt am Dienstag alle Hallenbäder und das Einwohnermeldeamt wegen des Streiks dicht.

In der aktuellen Tarifrunde fordert Verdi 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die 640.000 Beschäftigten in NRW. Die Kommunalen Arbeitgeber lehnen dies in Nordrhein-Westfalen als wirtschaftlich nicht verkraftbar ab.

Die zweite Runde der Tarifverhandlungen ist für den 22. und 23. Februar in Potsdam geplant. Warnstreiks im Nahverkehr, in Kitas oder in Müllentsorgungsbetrieben hatte es in NRW bereits Ende der vergangenen Woche gegeben.

© dpa-infocom, dpa:230213-99-581904/5

(dpa)