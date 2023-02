Tarifstreit : Warnstreiks in NRW: Nahverkehr in vielen Städten betroffen

Düsseldorf Verdi bestreikt in einigen NRW-Großstädten den Nahverkehr - und die Auswirkungen sind am frühen Donnerstagmorgen erlebbar. Auch Stadtverwaltungen und Kitas sind betroffen. Hintergrund ist der laufende Tarifstreit im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen.

Es bleibt still an vielen Haltestellen: Warnstreiks bei Bussen und Bahnen haben Pendler und Schüler am Donnerstag in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Aufgerufen zu den Arbeitsniederlegungen hatten die Gewerkschaften Verdi und Komba. Eine Verdi-Bezirkssprecherin in Düsseldorf bestätigte am Donnerstagmorgen, dass Beschäftigte dem Aufruf gefolgt seien. Der Nahverkehr in der Landeshauptstadt sei daher von den Warnstreiks betroffen. Haltestellen waren am frühen Morgen menschenleer. Auf Anzeigentafeln war deutlich „!!! Streik !!!" zu lesen.