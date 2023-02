Tarifkonflikt : Warnstreiks: Kein regulärer Flugbetrieb am Freitag möglich

Beschäftigte nehmen an einem Warnstreik teil. Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild

Hamburg Am Hamburger Flughafen ist am Freitag wegen des Tarifstreits im Öffentlichen Dienst kein regulärer Flugbetrieb möglich. Dies gelte auch für Ausweichflüge und medizinische Flüge, sagte eine Flughafensprecherin am Mittwochmittag.



Der Flughafen sei quasi lahmgelegt. Der Flughafen bittet alle Fluggäste von Donnerstagabend, 22.00 Uhr bis Freitag, 22.00 Uhr, gar nicht erst zum Flughafen zu kommen. Fluggäste werden gebeten, Kontakt zu ihrer Airline aufzunehmen. Ursprünglich hatte der Flughafen am Freitag rund 32.000 an- und abreisende Passagiere in 253 Flügen erwartet.

Um die ausgefallenen Flüge zu kompensieren, ist nach Flughafenangaben mit zahlreichen Umbuchungen auf Samstag und die nachfolgenden Tage zu rechnen. Derzeit sind am Samstag 94 Starts und 90 Landungen am Hamburg Airport geplant.

Die Gewerkschaft Verdi weitet den Tarifstreit im Öffentlichen Dienst am Freitag auf mehrere Flughäfen aus. Am Hamburger Flughafen können unter anderem die Luftsicherheitskontrolle, Passagierabfertigung und Instandhaltung betroffen sein, wie der Flughafen mitteilte.

Bereits am Mittwoch hatte es in vielen Flughäfen Flugausfälle und Verspätungen gegeben. Schuld waren IT-Probleme bei der Lufthansa. Diese hatten auch Auswirkungen auf Passagiere, die am Mittwoch mit der Airline von Hamburg nach Frankfurt und München oder in die Gegenrichtung fliegen wollten. Insgesamt seien am Mittwoch 23 Lufthansa-Flüge von und nach München sowie Frankfurt geplant gewesen. Die Abflüge nach und Ankünfte aus Frankfurt fielen alle aus. Flüge von und nach München waren zunächst noch nicht gestrichen worden, kamen am Vormittag aber zum Teil mit Verspätung in Hamburg an beziehungsweise flogen verspätet ab.

