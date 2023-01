Wetterdienst : Warnung vor glatten Straßen: Unfälle mit Blechschäden

Eine dünne Eisschicht überzieht am frühen Morgen eine Straße. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Essen Gefrierender Regen und Schnee sorgen in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag für glatte Straßen. Der Niederschlag breitet sich bis zum Mittag von Nordwesten her in Richtung Osten aus, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte.



Die DWD-Meteorologen warnten vor Glatteisbildung durch überfrierende Nässe auf den Straßen - am Morgen zunächst am Niederrhein und im Münsterland, bis zum Vormittag dann auch in der Südosthälfte des Landes. Im Bergland kann etwas Neuschnee fallen. Die Temperaturen erreichen am Donnerstag maximal ein bis sechs Grad.

Die Polizeidienststellen meldeten am Morgen erste glatteisbedingte Unfälle. Im Kreis Kleve gab es zwei kleinere Unfälle mit Sachschäden, in Münster meldete ein Polizeisprecher einen Unfall mit Blechschaden. „Die Streudienste waren schon früh in der Stadt und auf den Autobahnen unterwegs“, sagte der Sprecher. „Aktuell sind die Hauptstraßen frei, aber wenn der Regen stärker wird, rechnen wir auch damit, dass die Straßen wieder überfrieren.“

In der Nacht zu Freitag herrscht laut DWD-Prognose im Bergland weiter Glättegefahr durch Schneefall, in tieferen Lagen kann es noch vereinzelt schwachen Niederschlag geben. Am Freitag ist es bei Höchstwerten bis vier Grad meist bewölkt und trocken, vor allem im Bergland kann noch etwas Schnee fallen.

© dpa-infocom, dpa:230126-99-361313/2

(dpa)