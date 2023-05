Auszeichnungen Warten auf Selenskyj: Viele Besucher in Aachens Zentrum

In der Innenstadt von Aachen war am Sonntag ein Großaufgebot von Polizei aus dem ganzen Bundesgebiet zu sehen. Eine Demonstration von etwa tausend Ukrainern für ihren Präsidenten wurde von Polizisten aus Bayern begleitet. Nach früheren Angaben sind mehr als tausend Beamte aus dem ganzen Bundesgebiet im Einsatz, um die Sicherheit bei der Verleihung an Selenskyj zu gewährleisten.