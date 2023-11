Borussia Dortmund Watzke kündigt Dividende für nächstes Jahr an

Nach der Corona-Pandemie ist Borussia Dortmund finanziell wieder in der Erfolgsspur und will die Aktionäre nach Abschluss des laufenden Geschäftsjahres auch daran beteiligen. Im nächsten Jahr sollen wieder Dividende an die Anteilseigner ausgezahlt werden, wie BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Montag bei der Hauptversammlung der Aktionäre in der Westfalenhalle ankündigte.