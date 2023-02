Pharma : Wechsel an Bayer-Spitze: Aufspaltung erneut Thema

Wechsel an Bayer-Spitze: Aufspaltung erneut Thema

Leverkusen Nach dem bekannt gewordenen Chefwechsel an der Bayer-Spitze setzen Aktionäre auf neuen Schwung bei dem Konzern, der noch immer mit den Folgen der Monsanto-Übernahme kämpft. Es gibt Spekulationen über eine Aufspaltung.

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer ersetzt den umstrittenen Chef Werner Baumann noch in diesem Sommer. Das Ruder übernehmen wird Anfang Juni der Ex-Pharmachef des schweizerischen Rivalen Roche, Bill Anderson (56). Bei Anlegern kommt die am Mittwoch kurz vor Börsenschluss mitgeteilte Personalie gut an, sie hoffen auf frischen Schwung, einige spekulieren auf eine Aufspaltung von Bayer.