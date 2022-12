Wetter : Wechselhaft und mild an Heiligabend in NRW

Essen An Heiligabend hat sich das Wetter für die Menschen in Nordrhein-Westfalen mild, trüb und wechselhaft gezeigt. Am Abend lassen die örtlichen Schauer nach und es bleibt weitgehend niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Essen mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es werden 8 bis 12 Grad, in den Hochlagen 6 Grad erwartet.

In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag rechnete der DWD für die meisten Orte in NRW mit starker Bewölkung und nur einzelnen Auflockerungen: „Zunächst nur stellenweise, in der zweiten Nachthälfte aus Südwesten wieder vermehrt etwas Regen“, lautete die Prognose. Örtlich seien am Sonntag auch Nebel sowie stärkere Böen möglich.

© dpa-infocom, dpa:221224-99-10269/2

(dpa)