Mehrtägige Schließung Arsenverdacht an der Düsseldorfer Unibibliothek

Nicht jedes grün gefärbte alte Buch enthalte Arsen - gleichzeitig könnten auch andere Farbstoffe belastet sein. Es bleibe Aufwand, Nutzen und Risiko einer Umlagerung abzuwägen. So sei unklar, in welcher Konzentration die arsenbelasteten Pigmente überhaupt abgegeben würden. Mehrere Forschungsprojekte, unter anderem in Köln und Bonn sowie in Kiel, erforschten demnach aktuell die möglichen Gefahren und entwickelten Umgangsweisen, etwa Schnelltestverfahren.