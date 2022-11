Weihnachten : Weihnachtsbaumsaison eröffnet: 21 bis 27 Euro pro Meter

Rheurdt Rund sieben Millionen Weihnachtsbäume werden jährlich in NRW verkauft. Zunehmend schlagen die Käufer die Bäume selbst oder kaufen sie direkt von den Anbauhöfen. Nun ist die diesjährige Saison eröffnet.

Mit konstanten Preisen von 21 bis 27 Euro pro Meter Nordmanntanne hat am Donnerstag offiziell die diesjährige Weihnachtsbaumsaison in Nordrhein-Westfalen begonnen. „Wir hoffen, dass sich die Verbraucher ihr Zuhause wieder mit weihnachtlichem Grün schmücken, trotz Inflation“, sagte Eberhard Hennecke vom Landesverband Gartenbau NRW bei einem Termin auf einem Anbaubetrieb in Rheurdt am Niederrhein. Rund sieben Millionen Weihnachtsbäume werden nach Verbandsangaben jährlich in NRW verkauft. Das Bundesland zählt damit zu den großen Anbaugebieten Europas.