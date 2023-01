Düsseldorf : Weihnachtsmarkt-Bedrohung: Minderjähriger im Verdacht

Straßensperrung in der Düsseldorfer Innenstadt. Die Polizei hat wegen einer Bedrohungslage die Weihnachtsmärkte in der Landeshauptstadt am 5. Dezember geräumt. Foto: dpa/Erich Reimann

Düsseldorf/Münster/Osnabrück Der Drohanruf gegen einen Düsseldorfer Weihnachtsmarkt Anfang Dezember ist nach Erkenntnissen der Behörden von einem Minderjährigen gekommen

Der Drohanruf gegen einen Düsseldorfer Weihnachtsmarkt Anfang Dezember ist nach Erkenntnissen der Behörden von einem Minderjährigen gekommen. Diesbezüglich habe es am vergangenen Freitag einen SEK-Einsatz im Raum Osnabrück gegeben, teilte die Düsseldorfer Polizei am Montag mit. Aufgrund seines Alters könnten keine Details genannt werden.

Laut „Bild“ ist der Tatverdächtige erst 15 Jahre alt, er soll am 5. Dezember telefonisch Straftaten unter anderem an dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt sowie an einer Schule in Münster angedroht haben. Der „Bild“ zufolge hat der Tatverdächtige die Telefonnummer seines Apparats zwar technisch verändert, die Ermittler kamen ihm aber dennoch auf die Spur. Nach dem Drohanruf im Dezember hatte die Polizei nacheinander mehrere Weihnachtsmärkte in Düsseldorf geräumt und mit schwerbewaffneten Einsatzkräften gesichert.