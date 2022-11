Brauchtum : Weihnachtsmarkt in Steele als einer der ersten eröffnet

Besucherinnen und Besucher gehen an einem Weihnachtsmarktstand vorüber. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Essen Als einer der ersten Weihnachtsmärkte NRW- und bundesweit ist am Donnerstagabend der Weihnachtsmarkt in Essen-Steele offiziell eröffnet worden. Der Markt startet traditionell deutlich früher als andere Märkte schon kurz nach Allerheiligen, wie Organisator Léon Finger am Freitag sagte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In diesem Jahr seien rund 97 Stände und Aufbauten vorbereitet worden. Erwartet werde eine sechsstellige Besucherzahl, wobei der Markt bis zum 30. Dezember und damit ungewöhnlich lange geht.

Hauptattraktion werde voraussichtlich eine echte Dampflok aus dem Jahr 1882, die am Montag (7.11.) mit einem Schwerlasttransporter angeliefert werden soll. Der Nikolas landet nach den Planungen am 6. Dezember mit einem echten Hubschrauber in den nahe gelegenen Ruhrwiesen und wird mit einer Pferdekutsche - gefolgt von vielen Kindern - zum Weihnachtsmarkt gebracht.

Neben Glühwein, Bratwurst und Weihnachtsgeschenken an den Ständen treten traditionell beim Markt zahlreiche Schlagersänger auf. Angekündigt seien unter anderem Stefan Mross und seine Ehefrau Anna-Carina Woitschack, sagte der Organisator.

© dpa-infocom, dpa:221104-99-384132/2

(dpa)