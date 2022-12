Sport : Weltrekord mit 85: Klemens Wittig läuft und läuft

Dortmund Klemens Wittig ist 85 Jahre alt und läuft und läuft wie ein Junger. Mehr als 150 Mal hat es der Langstreckenläufer bei nationalen und internationalen Seniorenmeisterschaften aufs Treppchen geschafft.

Sein jüngster Coup: Die 50.33 Minuten über 10 Kilometer Mitte November in Essen. Weltrekord in seiner Altersklasse. Und der Dortmunder denkt gar nicht daran, mit dem Leistungssport aufzuhören.

Der Sport habe ihm unvergessliche Momente gebracht, sagt er. „Viele Länder, die weite Welt. Und vor allen Dingen: Lebensqualität. Ich kann aus dem Vollen schöpfen.“ Gut 50 Trainingskilometer spult er jede Woche ab. Und das in einem Tempo, mit dem er auch vielen jungen Hobbyläufern davonzieht. Dabei hat er erst mit 39 mit dem Rauchen aufgehört und dem Laufen angefangen. Und erst im Rentenalter, nach seinen gut vier Jahrzehnten in der Stahlindustrie, wagt Wittig den Schritt in den Leistungssport. Seine Bilanz heute: 48 Mal Gold bei Deutschen Meisterschaften, 30 Mal EM-Gold, 30 Mal WM-Gold in verschiedenen Disziplinen bei den Senioren.