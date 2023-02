Landwirtschaft : Weniger Gülle in See gelandet als gedacht

Weniger Gülle in See gelandet als gedacht

Velbert Die Menge der am Montagabend in Velbert ausgelaufenen Gülle ist deutlich kleiner als angenommen. Nach Angaben des Kreises Mettmann von Mittwoch war aus einem defekten Tank eines landwirtschaftlichen Betriebes nicht zwei Millionen Liter Gülle, sondern nur 700.000 Liter ausgelaufen.

Nach früheren Angaben des Kreises war der Biodünger in den Hardenberger Bach und dann weiter über den Deilbach bis in den Essener Baldeneysee geflossen. Bis Dienstag waren acht tote Fische entdeckt worden. Weitere Funde habe es bislang nicht gegeben, so eine Kreissprecherin. Der Geruch der Gülle war noch in Essen wahrgenommen worden.