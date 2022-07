Verkehr : Weniger Schwarzfahrer seit Einführung des 9-Euro-Tickets

Düsseldorf/Köln Einen ganzen Monat lang quer durch Deutschland - und das zum Preis eines Mittagessens. Wer vorher beim Bahnfahren jeden Euro umdrehen musste oder es auch mal bewusst ohne Fahrschein probierte, schlägt beim 9-Euro-Ticket zu. Das zeigt eine Statistik.

Das 9-Euro-Ticket ist ein Verkaufsschlager - anscheinend auch bei Menschen, die es vorher ohne gültigen Fahrschein in Bus und Bahn probierten oder sich ein Ticket nicht leisten konnten. „Wir stellen fest, dass die Anzahl der Reisenden ohne gültigen Fahrschein stark zurückgegangen ist“, teilte etwa ein Sprecher der Deutschen Bahn in Nordrhein-Westfalen mit. Der Effekt zeigt sich vor allem im Regionalverkehr auf der Schiene. Im innerstädtischen Nahverkehr hat sich dagegen offensichtlich nicht so viel geändert.

Mit dem Anfang Juni eingeführten 9-Euro-Ticket kann man einen Monat lang Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland nutzen. Wer ohne gültige Fahrkarte erwischt wird, bekommt vom Verkehrsunternehmen ein „erhöhtes Beförderungsentgelt“ (EBE) von 60 Euro aufgebrummt. Was für manche ein kostspieliges Ärgernis ist, kann für Arme im schlimmsten Fall im Gefängnis enden: Wer dazu angezeigt wird und die Geldstrafe nicht zahlen kann, kann zu einer Ersatzfreiheitsstrafe wegen Erschleichens von Beförderungsleistungen verurteilt werden.

In Dortmund sind dem Verkehrsunternehmen DSW21 zufolge seit Juni etwas mehr Fahrgäste unterwegs. An der gewohnten Quote von rund zwei Prozent Fahrgästen ohne Ticket habe sich aber nichts geändert. Die Zahl der Schwarzfahrer stieg dort also sogar leicht, wie ein DSW21-Sprecher erklärte. Von der Rheinbahn in Düsseldorf hieß es dagegen, die Zahl der beanstandeten Tickets sei seit Juni stark gesunken.