Unwetter Wetter beruhigt sich in NRW: Hunderte Einsätze

Die Hauptlast trug seit Beginn des Unwetters am Donnerstagnachmittag die Feuerwehr: In Aachen meldete sie am Freitagmorgen fast 170 Einsätze, die rund 300 Einsatzkräfte bis in die späte Nacht abarbeiteten. „Das typische Meldebild war "Keller unter Wasser"“, hieß es in ihrem Bericht. „In keinem Einsatz kam es zu Personen- oder Tierschäden.“