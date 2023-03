Wetter : Wetter in Nordrhein-Westfalen wird regnerisch

Eine Frau geht mit einem Regenschirm auf einer Straße entlang. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Essen In Nordrhein-Westfalen müssen sich die Menschen in den kommenden Tagen auf Regen einstellen. Am Donnerstag ist der Himmel über NRW stark bewölkt bis bedeckt; hinzu kommt gebietsweise schauerartiger Regen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).



Weiterhin zieht ab dem Nachmittag zusätzlich neuer, teilweise kräftiger Regen auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier Grad im Nordosten und elf Grad im Südwesten des Bundeslands. Der aus Südwest kommende Wind ist meistens schwach, lediglich im Gebiet der Eifel gibt es mäßigen Wind mit einzelnen starken Böen, teilte der DWD darüber hinaus mit.

Am Freitag ist es in NRW weiterhin stark bewölkt bis bedeckt; dazu bleibt es sehr regnerisch. Die Temperaturen liegen zwischen maximal sieben und zwölf Grad. Dazu kommt erst schwacher Wind aus Südwest, der sich jedoch nachmittags nach Angaben des DWD auf Nordwest dreht und sich zu starken bis stürmischen Böen steigert. Dabei sind gemäß DWD auch Sturmböen bis ins Flachland hinein nicht ausgeschlossen. Am Samstag lockert sich der Himmel etwas auf; regnen soll es weitgehend nicht. Die Höchstwerte liegen zwischen vier und sieben Grad. Dazu geht ein mäßiger und im Norden mitunter auch frischer Wind, der nachmittags abnimmt.

© dpa-infocom, dpa:230309-99-885815/2

(dpa)