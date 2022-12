Wetter : Wetter in NRW weiter mild und wechselhaft

Wetter in NRW weiter mild und wechselhaft

Essen Auch nach den Weihnachtsfeiertagen bleibt es in Nordrhein-Westfalen mild und wechselhaft. Der Dienstag starte mit Wolken und schwachen Schauern im Norden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit.

Mal verdichten sich im Tagesverlauf die Wolken, mal lockert es auf bei Höchstwerten zwischen fünf und acht Grad. In der Nacht zu Mittwoch setzt von Nordwesten her etwas Regen ein, der sich zum Morgen in den Südosten ausbreitet. Die Temperaturen fallen dabei auf sechs bis zwei Grad. Im Bergland erwarten die Meteorologen stürmische Böen mit bis zu 70 Kilometer pro Stunde.