Sonntag letzter freundlicher Tag : Wetter in Nordrhein-Westfalen wird zunehmend herbstlich

Wetter in Nordrhein-Westfalen wird zunehmend herbstlich

Essen Langsam, aber sicher wird es Herbst in Nordrhein-Wesfalen. Nach einem letzten freundlichen Sonntag kommt es ab Montag zu Dauerregen.

Das Wetter in NRW wird zunehmend unfreundlicher. Dabei bildet der Sonntag mit Sonne und 17 Grad im Nordwesten noch eine letzte Ausnahme. Mit der neuen Woche breitet sich dann der Regen, teils als Dauerregen aus, wie Meteorologe David Bötzel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen am Samstag sagte.