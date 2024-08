Amateur-Musik Wieder mehr Chöre in NRW - „Swift und Adele helfen“

Chöre werden in Nordrhein-Westfalen nach der schweren Krise in den Corona-Jahren wieder beliebter. „Es geht aufwärts, die Zahl der Chöre wächst“, sagt der Generalsekretär des NRW-Landesmusikrates, Robert von Zahn. Daran hätten weltweite Pop-Stars wie Taylor Swift oder Adele durchaus einen Anteil: „Sie sind Rollen-Vorbilder in ihrer Kleidung, Lebensweise und das Singen zählt dazu“, sagte er.