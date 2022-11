Prozess : Wildpinkler räumt Schläge und Tritte ein

Düsseldorf Wegen versuchten Totschlags muss sich ein Wildpinkler in Düsseldorf vor dem Landgericht verantworten. Beim Prozessauftakt räumte der inzwischen 18-Jährige zwar Schläge und Tritte ein, machte aber eine Notwehrsituation geltend: Er sei angegriffen worden, hieß es aus dem Prozessumfeld.

Laut Anklage hatte der damals 17-Jährige Anfang Juni im Stadtteil Flingern nachts in einen Hauseingang uriniert. Als ihn ein Anwohner deswegen zur Rede stellte, soll er den 51-Jährigen fast totgeprügelt haben.

„Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort“, sagte der 51-jährige frühere Journalist am Rande der Verhandlung. Er könne sich an nichts mehr erinnern. „Ich bin mit meinen Klamotten im Krankenhaus aufgewacht.“