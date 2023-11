Ermittlungen Tote Frau nach Brand in Windeck geborgen

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Windeck ist nach Angaben der Feuerwehr eine Frau ums Leben gekommen. Das Gebäude habe bei Eintreffen der Rettungskräfte in der Nacht „von oben bis unten“ in Vollbrand gestanden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Windeck am Freitagmorgen. Die Einsatzkräfte hätten sich nur schwer Zugang in das Haus verschaffen können. Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr Windeck und der Feuerwehr Waldbröl waren vor Ort.