Energiewende : Windenergie: Regierung betont gerechte Flächenverteilung

Düsseldorf Für mehr Strom aus Wind werden auch neue Anlagen gebraucht. Doch wo sollen sie stehen? Auf jeden Fall sollen sie auf alle Regionen des Landes gerecht verteilt werden, betont die Landesregierung nach einem Treffen mit Vertretern aller sechs Planungsregionen.

Die Planungen für den Ausbau der Windenergie in Nordrhein-Westfalen nehmen weiter Gestalt an. Die Landesregierung unterstrich am Dienstag nach einem Treffen mit Vertretern der sechs NRW-Planungsregionen, dass die Windenergieflächen möglichst gerecht auf diese Regionen verteilt werden sollen. „Das legt die Basis für den notwendigen Ausgleich zwischen den berechtigten Interessen der Menschen und dem erforderlichen Ausbau der Windenergie“, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Hintergrund ist ein neues Gesetz, nach dem die Länder bis Ende 2032 zwei Prozent der Fläche für die Windenergie ausweisen müssen.