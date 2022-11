Hochsauerlandkreis : Winterberg will mit zwei Liften in Wintersportsaison starten

Winterberg Mit einem Mini-Liftbetrieb will das Skiliftkarussell in Winterberg am Freitag in die Saison starten. Mindestens zwei Pisten seien mithilfe der Schneekanonen so gut präpariert, dass die Saison losgehen könne, teilte das Skigebiet am Mittwoch mit.



Auch der Rodellift an der Ruhrquelle soll am Samstag zum ersten Mal laufen. „Ein richtiger Saisonstart ist das noch nicht, aber ein kleines, erstes Angebot für diejenigen, die es kaum abwarten können, endlich wieder auf Skiern oder Snowboard zu stehen“, sagte der Geschäftsführer des Skiliftkarussells, Christoph Klante.

Bis zum wichtigen Weihnachtsgeschäft sollen dann möglichst viele der insgesamt 26 Lifte laufen. „Einige Wettermodelle deuten einen Kälteeinbruch für die kommende Woche an. Wenn das so eintrifft, könnten zum dritten Adventswochenende weitere Pisten hinzukommen“, teilte Klante mit.

Zum Skiliftkarussell in Winterberg gehören 34 beschneite Abfahrten mit 27,5 Kilometern Pisten. Damit ist es das größte Skigebiet im Sauerland.

