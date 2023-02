Verkehr : Winterglätte im Sauerland führt zu Unfällen

Eine dünne Eisschicht überzieht am frühen Morgen eine Straße. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Schmallenberg/Eslohe Glatte Straßen haben am Samstag im Sauerland Verkehrsunfälle zur Folge gehabt. In Schmallenberg kam ein 32 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen von der schneebedeckten Fahrbahn ab und prallte mit einem entgegenkommenden Traktor zusammen, wie die Polizei am Sonntag berichtete.



Zwei Insassen im Auto des 32-Jährigen wurden dabei leicht verletzt.

In Eslohe geriet wenig später ein 43 Jahre alter Mann mit seinem Auto auf glatter Fahrbahn ins Rutschen und stieß frontal mit einem Auto aus der Gegenrichtung zusammen. Dessen 31 Jahre alte Fahrerin war wegen des Schneefalls in der Mitte der Straße gefahren. Sie wurde laut Polizeimitteilung leicht verletzt.

