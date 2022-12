Wintersport : Wintersportarena Sauerland: Skigebiete gut besucht

Winterberg Weiße Hänge, Sonne und viele geöffnete Lifte: Eine Woche vor Heiligabend kamen Skifahrer in NRW voll auf ihre Kosten. Ist es der Start in eine lange Wintersport-Saison?

Die Betreiber der Wintersportarena Sauerland konnten an diesem Wochenende so viele Lifte bieten wie seit 2017 nicht mehr Mitte Dezember. Am Sonntag habe man über die Region hinweg 64 Lifte öffnen können, teilte Susanne Schulten, Sprecherin der Wintersport Arena Sauerland, mit. Das sei etwa die Hälfte aller zur Verfügung stehenden Anlagen. Am Samstag seien 60 Lifte offen gewesen. An beiden Tagen seien die Skigebiete vergleichsweise gut besucht, aber nicht voll gewesen.