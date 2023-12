Verwaltungsgericht Düsseldorf Wölfin „Gloria“ darf vorläufig nicht abgeschossen werden

Aus Sicht des BUND NRW, der den Abschuss von „Gloria“ gerichtlich verhindern will, ist die Verfügung des Kreises in mehreren Punkten fehlerhaft und nicht ausreichend begründet. So sei nicht genug beachtet worden, dass es sich bei der Wölfin um das einzige reproduzierende Tier in der Region handele und insofern ein Abschuss populationsgefährdend wäre, erklärte der BUND NRW am Donnerstag.