Wohnungspolitik : Wohngeldreform: Start in NRW mit Vorschusszahlungen

Düsseldorf Mit dem Start der Wohngeldreform zum Jahresbeginn 2023 will das Land NRW Vorschusszahlungen ermöglichen. Das Programm zur Berechnung des tatsächlichen Wohngeldanspruchs werde wohl erst Ende März zur Verfügung stehen.

Um den erwarteten Ansturm an Wohngeldanträgen zu bewältigen, will das Land NRW Vorschusszahlungen ermöglichen. Mit der zum Jahresbeginn in Kraft tretenden Wohngeldreform werde sich die Zahl der wohngeldberechtigten Haushalte in Nordrhein-Westfalen voraussichtlich auf 480.000 verdreifachen, teilte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf mit.