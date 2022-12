Rhein-Kreis Neuss : Wohnungsbrand soll vorsätzlich gelegt worden sein

Grevenbroich Ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Grevenbroich mit einem Toten soll vorsätzlich gelegt worden sein. Das teilte die Polizei am Montag mit. Im Verdacht stehe der 57 Jahre alte Wohnungsinhaber, der womöglich auch der Tote sei.



Die Identität der aufgefundenen Person sei allerdings noch nicht abschließend geklärt. Ermittelt werde unterdessen wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung.

Zu dem Feuer war es am vergangenen Freitag gekommen. Ein weiterer Mensch war nach früheren Angaben wegen der Rauchgase leicht verletzt worden. Das Wohnhaus und ein benachbartes Mehrfamilienhaus, auf das die Flammen überzugreifen drohten, hatten Einsatzkräfte vorsorglich evakuiert.

