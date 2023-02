Wetter : Wolken und Wind an Rosenmontag - aber kaum Regen

Köln/Düsseldorf Die Jecken im Rheinland können sich auf einen trockenen Rosenmontag einstellen. „Morgen haben die Jecken einen ganz guten Tag“, sagt Thomas Gerwin, Mitarbeiter beim Deutschen Wetterdienst, am Sonntag.

Dazu wird es nach den Angaben des DWD-Mitarbeiters etwas windig: In der Karnevalshochburg Köln soll der Wind demzufolge mit bis zu 35 Stundenkilometern wehen und in Düsseldorf mit bis zu 45 Stundenkilometern. „Aber kein Jecke muss Angst haben, dass ihm der Karnevalswagen weggeblasen wird“, beruhigt Gerwin. In der Nacht zum Dienstag wird es wolkig bis stark bewölkt, es kann erneut zu etwas Sprühregen kommen. Die Temperaturen liegen bei ungefähr 7 Grad. Der Wind schwächt allerdings in der Nacht ab.