Chancengerechtigkeit : Wüst: Beim Thema Gleichberechtigung ist noch viel zu tun

Hendrik Wüst gibt eine Pressekonferenz. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Düsseldorf Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat in einer Videobotschaft zum Weltfrauentag mehr Chancengerechtigkeit für Frauen gefordert. „Wir dürfen an so einem Tag wie heute auch nicht drüber wegschauen, dass noch eine Menge zu tun ist.



Dass eine Menge Ungerechtigkeiten noch da sind zwischen Frauen und Männern“, sagte der CDU-Politiker in seiner auf den Social-Media-Kanälen verbreiteten Rede. So verdienten Frauen nach wie vor oft wegen ihres Geschlechts deutlich weniger als Männer.

„Weil mich immer wieder auch starke Frauen gefördert haben, bin ich heute, wo ich bin: Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen“, sagte Wüst. Für Frauen aus der Generation seiner Mutter sei Karriere machen oder studieren in den allermeisten Fällen überhaupt nicht vorgesehen gewesen. „Die hatten einfach nicht die Chancen, die Frauen heute haben.“

Heute hätten Frauen zum Glück mehr Chancen, betonte er. Dennoch bleibe einiges zu tun. „Unsere Kinder sollen alle Chancen haben. Alle Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben. Ganz gleich, welches Geschlecht sie haben“, sagte Wüst.

